李偉傑：港股繼續整固　阿里巴巴炒業績要吼咩價位？

港股近期表現反覆，華盛證券經紀部董事李偉傑表示，內銀股等股份未見資金推動，政策面亦未見鬆綁，故港股仍陷於整固格局，預期恒指短期會在100天線(約19,531點)附近上落，下方支持位在18,800點，而20,200至20,300點則是阻力位置。他提到，除了要留意政策出台因素外，企業業績期亦相當重要，因其具有一定指標性。

國資委表示，加快發展戰略性新興產業，積極推進傳統產業改造升級，推動人工智能(AI)在工業場景應用等。李稱，相關類似消息早前已被提及，故現對一批AI概念股未見有大幫助。

內地致力倡議活化資本市場，近期中資券商股較強勢。李指出，要關注有關政策如何實行。市傳內地可能允許進行「即日鮮」交易，即「T+0」，料對券商股有利。另外亦有傳內地下調印花稅，他指若香港能跟隨，相信對券商股亦有提振作用。不過李提醒，相關消息未落實，而現時中資券商股股價已被炒上，若想吸納則應留意股份至少回歸10天線再作部署。