中國資金出走狂掃鄰國地產　日本憂國安威脅擬落閘

日圓長期弱勢，對外國人自然吸引力大增，其中當地旅遊業受惠匯價低水而變得暢旺，物業同樣備受追捧，當中農地及無人島更成為最新目標，去年有大量農地獲外國人掃貨，面積更有30個東京巨蛋這麼大，日本人擔心關鍵土地落人外國人手中，國家安全受到影響。

內地山東一名34歲女子月前在社交媒體自爆，買下位於日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」部分土地，小島拍賣底價相當於60萬元人民幣，但未透露最終成交價，並指實際成交價「比起拍價至少多兩個零，單位是美元。」她指日後計劃開發為度假旅遊項目。

不過，由於「屋那霸島」位於沖繩本島的西北方，距離沖繩美軍駐日「嘉手納空軍基地」僅60公里，因此這宗交易引發日本對於國土安全的疑慮，島上村公所之後更接獲大量電話表示抗議，指他們不應把島上地皮售予中國企業，但其實售出的是私人土地，與村公所無關。

據報，早在2016年時，日本全國已有2%土地被中國人買入，他們到日本「買樓買地」不是新鮮事。自內地疫後重啟，到日本投資的內地人出現結構性變化，有日本地產經紀指，疫情前計劃在日本置業的大多是超級富豪，但現時就連中產也加快在日本投資。

另一方面，日本經濟停滯，日圓貶值，中國人在日本買樓隨時因匯價得不償失，以大阪「一戶建」為例，地皮面積約1,000方呎，2018年租金收入約4,300元人民幣，但如今因匯率變化，下跌至3,200元人民幣，雖然如此，不過由於容易出租、離中國較近，而且因為市場規則較完善等因素，故中國投資者仍認為有投資價值。

東京、名古屋、大阪等三大城市的物業較受投資客歡迎，租金回報率有3%至6%，相比內地的理財產品普遍只有2%回報。此外，無人島價錢也極具吸引力，九州佐賀縣3個小島只索價3,000萬日圓(約164.70萬港元)，面積合共超過2,300方米。

內地人積極「掃貨」，難免引起日本政府戒心，2020年時任內閣總理大臣菅義偉警告，要注意內地人大手購買北海道土地，是企圖成為「一帶一路」據點，對日本國安造成危機。