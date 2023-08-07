報告：81%港消費者盼未來可以AI定制個人化飲食

戶戶送發表「Snack to the Future」報告，預測2040年消費者用餐及飲食習慣的改變。人工智能（AI）和呼吸指紋（Breath-Print）科技將為個人化飲食服務帶來革命性的改變，並幫助人類更深入了解自身的飲食喜好和需求。調查報告顯示，超過一半（55%）的香港人期待體驗科技和呼吸指紋（Breath-Print）以幫助他們了解身體所需及食物的健康程度。

目前，有87%的香港消費者認為保持健康飲食具有挑戰，超過1/3的受訪者認為自己未能充分了解身體所需（37%）以及哪些食物能最有效實現個人目標（31%）。同時，81%的受訪者對於在2040年，以人工智能技術（AI）定制個人化飲食持樂觀態度。他們相信屆時個人化飲食能夠照顧到如睡眠模式、每日所需卡路里和荷爾蒙週期等生理、身體和心理需求。

報告亦預測到「Me-ganism」將成為2040年的飲食主流。香港個人化飲食需求正在增長，調查顯示近半香港消費者有一項或以上飲食限制或偏好。此外，有56%的香港受訪者表示，如果外送平台能根據他們的個人目標提供選擇，他們會考慮更經常使用這些服務。同時，本港大部分受訪者認為飲食習慣對身體健康（78%）和心理健康（69%）均有舉足輕重的影響。

調查結果顯示，有63%的香港受訪者喜愛在沒有電子設備或都市噪音的環境中享受沉浸式的用餐體驗。此外，超過一半（54%）的受訪者表示，如果能在點餐前透過嗅覺和味覺體驗食物，他們更有可能使用外送服務。近一半的受訪者認為虛擬美食派對是可行的，並期待未來親身參與其中，而42%的香港人更希望能利用科技與名人、皇室貴族或已故家人共膳。

戶戶送「Snack to the Future」報告揭示港人或許在2040年會願望成真。元宇宙技術，如虛擬實境（VR) 和擴增實境 (AR)，將為人類帶來前所未有的沉浸式用餐體驗。人類在2040年的用餐方式將與現在截然不同，科技將改變顧客探索和享受美食的方式。美食外送公司亦可以利用沉浸式虛擬實境或擴增實境技術，讓食客的體驗突破二維(2D)的限制，仿佛置身於更具吸引力的環境中品嚐美食。

除了用餐體驗的轉變外，「Snack to the Future」報告還預測價格相宜的顆粒狀或液態食品將普及起來，例如Soylent、Huel等代餐產品，反映消費者未來傾向選擇更易於食用的食物。在香港的調查中，超過40%的受訪者對將本地美食轉變成更易於食用形態的概念持開放和好奇的態度。

戶戶送香港區署理總經理Nick Price表示，餐飲業正在高速發展，科技顯然會對未來的用餐習慣有關鍵影響。不論是AI個人化餐飲服務、沉浸式的用餐體驗、還是可持續發展和對環境的關注，均使未來的飲食體驗值得本港和世界各地的消費者感到興奮和期待。