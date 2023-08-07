中電上半年轉賺50.6億元　派第2期中期息63仙

期內，集團旗下香港及中國內地的核心業務表現可靠，印度的營運表現良好並錄得一次性收入，而澳洲業務亦逐步復常，EnergyAustralia已簽訂的遠期能源合約的公平價值錄得輕微收益，有別於去年同期出現嚴重虧損的情況。在以上因素帶動下，集團錄得49.72億元的營運盈利，而去年同期則錄得38.46億元的營運虧損。另外，中電在出售St.George's Mansions物業中獲分盈利8,800萬港元，使集團期內錄得總盈利50.6億元。

香港業務方面，今年上半年，電力需求隨新冠疫情防控措施解除而上升，加上5月及6月較酷熱的天氣，使售電量按年上升3.7%至16,319百萬度。經濟活動復甦，尤其是餐飲、酒店及零售行業，帶動商業客戶類別的售電量增加6.6%。隨政府、公共服務以及學校逐漸復常，基建及公共服務客戶類別的售電量增加6.5%。然而，由於市民更多外出用膳和出境旅遊增加，令逗留家中的時間減少，導致住宅客戶類別的用電需求下跌。

中電表示，國際油價已從高位回落，並出現漸趨穩定的迹象。當有關趨勢持續，預計燃料調整費將可隨之下降，減輕客戶面對電價的壓力。