綠色和可持續金融跨機構督導小組公布其重點工作範疇，以進一步推廣及鞏固香港作為領先可持續金融樞紐的角色。這些範疇包括建立與全球標準保持一致的監管制度、

透過金融生態系統增強香港的活力和競爭力，及發展具活力、可信賴的市場及多樣化的產品。

小組指，會以適當地採納國際財務報告可持續披露準則為目標，並考慮香港在全球綠色金融中的定位，以及本地的監管預期和情況，為香港制訂全面的路線圖，將成立一個由有關當局和持份者組成的工作小組，以考慮該路線圖應當包含的元素，並向督導小組作出建議。

同時會舉辦工作坊，支援非上市公司和中小企業進行可持續規劃和匯報，及更廣泛使用現有的數據資源及工具。另將開發一個數據平台，通過非上市公司/中小企業的氣候與環境風險問卷（中小企業問卷）所收集的數據，豐富氣候相關數據資源並提升其可用性；亦探索公私營協作的機會，推動科技方案的開發，並將與相關持份者合作制訂香港綠色金融科技藍圖，以提升行內企業的形象。

督導小組的相關機構已將轉型考量融入更廣泛的政策制訂工作中，以及支持可持續金融發展。督導小組將專門就支持金融機構和企業進行轉型規劃和匯報的方法，作進一步探究。與此同時，繼續致力將香港建設成為國際碳市場，聯通內地、亞洲以至世界各地的機遇。

督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文表示，轉型至淨零未來需要所有界別的共同努力和大量的投資。在督導小組下跨機構緊密合作的基礎上，積極將轉型考量融入當前的發展和監管工作之中，把轉型規劃最新的國際發展納入考慮、為披露提供明確的指導、豐富數據資源、及推動創新和科技的應用以促進金融解決方案的發展。

督導小組聯席主席兼證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀稱，氣候轉型帶來龐大的商機和投資機遇。為助力香港把握亞洲區內的這些機遇，督導小組將繼續加強可促進香港發展的重要措施，包括就可持續披露落實清晰穩健的監管框架、提供多元化的金融產品，以及支持業界進行技能培訓。