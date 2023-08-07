道指期貨升106點　日圓企142　比特幣向下

美匯指數報102.090；港匯見7.8064；離岸人民幣(CNH)報7.2027；美元兌日圓報142.30；歐元處1.0982；英鎊報1.2730。金價報1,934.83美元。油價跌0.7%，布油報85.65美元，紐油處82.15美元。比特幣跌見29,048美元。道指期貨升106點。

-九龍倉置業上半年基礎盈利倒退9%，股價收挫5.7%。

-中電上半年轉賺50.6億元，派第2期中期息63仙。

-中電：港整體電力需求穩定，料能源價格續回落。

-碧桂園股債齊跌，否認遭政府工作組進駐。

-維達國際半日飆11%，傳獲巴西紙漿巨頭Suzano競購。

-滙豐公共關係主管批評英國「軟弱」，籲勿盲從美方要求。

-中國7月外儲增至32042億美元，連續9個月增持黃金。

-華虹公司首掛高開9%，集資212億人幣，A股年內最大IPO。

-中國資金出走狂掃鄰國地產，日本憂國安威脅擬落閘。

-新能源車崛起，中國汽車出口上半年首超日本。

-中國上半年風投融資總額逼近去年全年水平

-中國發往歐美海上貨櫃運費急彈，復甦非主要原因？

香港經濟：

●傳瑞信裁減香港80%投行員工，自本周開始。

●報告：81%港消費者盼未來可以AI定制個人化飲食。

外地經濟：

●大行看淡英國經濟，押注息口見頂，英鎊或跌破1.2美元。

●日圓先生：政府料不太可能干預匯市，Yen年底見130。

●米荒救星！越南總理下令增產，今年出口多一成。

●電費單日加8倍係咩概念？德州有個情況值得留意。

●轉折將至？美元未來數月勢呈弱，有3隻貨幣看俏。

企業消息：

●華為第三季發布LUXEED電動車，將搭載鴻蒙4系統。

●美國電動車醞釀減價戰，今次由初創車企Lucid引爆。

●沙特阿美上調亞洲及歐洲客戶付運價。