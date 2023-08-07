【產經直播】重磅數據即將出爐　港股牛皮等爆邊？

美國及內地本周陸續公布7月CPI數據，市場預期美國7月份CPI按年升3.3%，高於6月的3%；而內地CPI方面，市場預測下跌0.5%步入通縮。港股在數據公布前夕好淡爭持，周一(7日)低開64點後，曾經一度止跌回升，最多升42點，收市則跌1點，報19,537點，成交額不足800億，後市會點走？

三大中資電訊股本周亦放榜，市場預期中期純利有不錯升幅，並關注股息以及減價戰對雲業務的影響。投資者博業績有好派息又得唔得？還是股價強咗咁耐，要小心趁好消息出貨？

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