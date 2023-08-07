九倉置業：港零售市道急升後陷停滯　消費前景不確定

吳天海指，雖然本港消費市道受很多因素影響，包括鄰近地區經濟、地緣政治因素、航班不足等，加上上半年港元受美現強勢所拉動，令港元匯價保持強勢，又指留意到上半年訪港旅客數據中，日本訪港旅客復常速度較其他地方為低，估計部份原因與日圓弱勢有關。他又指，若港元匯價持續呈強，加上周邊地區經濟前景仍然不明朗，以及多香港人外出旅遊消費所影響下，香港的消費前景充滿不確定性。

九龍倉置業旗下的海港城商場上半年收入和營業盈利有所增加。吳天海指，商場租金已趨於穩定，但由於根據會計準則攤銷在疫情期間所給予的租金優惠，租金回升幅度因而變得不明顯，基於租約一般為3年，故攤銷效會在未來3年顯現。

被問及旗下的荷里活廣場於6月發生不幸事件，吳天海指，事件屬非常不幸，同時屬防不勝防。而不幸事件發生後至今，荷里活廣場的車流及人流均減少，現時正值暑假，加上事件陸續淡化，商場的車流及人流有改善，但仍未能回復至事件發生前的水平。他指，會繼續與商戶合作，將事件影響降到最低。