南韓議員轟美遏華晶片發展　籲放棄干擾全球供應鏈

美國圍堵中國的政策，擾亂全球供應鏈，為盟國內部多來不少矛盾。曾掌管三星電子記憶體開發部門、現為南韓國會議員的梁香子，最近炮轟美國政府在全球半導體產業鏈搗亂，直指華府限制中國取得尖端晶片技術的圍堵政策，恐反過來損害與亞洲盟國的關係；更稱要是美國繼續懲罰他國、通過各式各樣「美國優先」的法案，令人無所適從，其他國家可能結盟反對美國。

市場一向覺得南韓從美國對華技術封殺中受惠，更有分析指，之前有傳蘋果公司(Apple Inc.)可能採購長江存儲的NAND Flash記憶體，可見中國技術進展之快，華府去年底將長江存儲踢入貿易黑名單，南韓是贏家之一。

不過，梁香子卻認為，中國有充裕的人才和原料，愈被美國制裁，就會投資更多資源加速技術進步，反過來會威脅南韓，所以美國不應再做這些擾亂全球供應鏈的事，一直以來美國都獲益於南韓和台灣的半導體工藝，卻要破壞現狀，「吃飯砸鍋」。

梁香子是南韓今年通過的「韓版晶片法案」的推動者，剛好「台版晶片法案」也於今日生效。不過，南韓對工程師未夠優厚令她感到憂慮，「在台灣，工程師的待遇好過律師和法官，但在南韓，他們的待遇不太好……南韓學生想做醫生、牙醫，多過想做工程師。」