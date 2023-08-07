日出康城晉海三房1150萬成交　6年帳蝕167萬元

將軍澳日出康城二手屋苑再錄蝕讓，晉海套三房單位，減價80萬元，以1,150萬元易手，近6年帳面虧損167萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨47座高層3室，實用面積約645方呎，三房間隔，望樓景，約1個月前放盤，初時叫價為950萬元，終以860萬元成交，減幅約9.5%，呎價約13,333元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌逸樺園1座高層A室，實用面積約821方呎，套三房連多用途房間隔，獲用家原業主近期叫價約為1,950萬元，議價後以1,888萬元承接，呎價約22,996元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角健威花園A座高層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望海景，原先放盤價728萬元，最終減價60萬元，以668萬元成交，呎價約14,978元。

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九龍區

●美聯王俊康表示，荔枝角美孚新邨2期40號低層D室，實用面積約708方呎，三房間隔，吸引外區客承接換樓，成交價760萬元，呎價約10,734元。

●中原程智聰稱，長沙灣居屋凱樂苑E座中層8室，實用面積約391方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價510萬元，綠表價售490萬元，呎價約12,532元，約4年帳面獲利254.29萬元。

●富誠地產駱承德透露，新蒲崗居屋采頤花園4座高層F室，實用面積約588方呎，三房間隔，望樓景，去年6月於未補價第二市場以698萬元放售，三度減價，區內綠表家庭以619萬元承接，呎價約10,527元。

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新界區

●中原朱偉源表示，將軍澳日出康城晉海的2A座高層A室，實用面積約701方呎，套三房間隔，享海景，最初開價1,230萬元，現以1,150萬元易手，呎價約16,405元，原業主持貨近6年帳面蝕讓167萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園7座低層K室，實用面積約431方呎，已補價自由市場6月中放盤叫價650萬元，近日調整至600萬元，累減147萬元，以503萬元售出，呎價約11,671元，低市價約15%。

●美聯陳德涪透露，馬鞍山曉峯灣畔1座中層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以599萬元沽出，同類型單位樓偵罕見跌穿「6球」，呎價約11,956元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城盛世2座南翼中層B室，實用面積約786方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價1,350萬元，累減170萬至1,180萬元獲承接，呎價約15,013元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田河畔花園A座低層7室，實用面積約242方呎，開放式間隔，放盤3個月，累減26萬或約6.4%，獲買家以379萬元承接，呎價約15,661元，原業主持貨約5年，帳蝕57萬元。

●美聯梁浩文指，屯門慧豐園1座高層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，早前以490萬元放售，原業主見二手睇樓量大減，逐接受議價2萬元，以488萬元沽出，呎價約10,252元。

●中原連殷彤表示，屯門公屋山景邨景業樓中層C8室，實用面積約490方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價200萬元，早前主動減價至180萬元，零議價承接，呎價約3,673元，新買家為公屋分支家庭。

●中原梁璟華稱，深井浪翠園4期11座中層C室，實用面積約470方呎，兩房間隔，開價560萬元，減價50萬元，以510萬元沽出，呎價約10,851元，減幅約9%，新買家為區內租客。

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