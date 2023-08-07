油塘新盤3日收票1萬有望成今年新盤票王
2023年08月07日 21:54
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以平突圍而出的油塘全新盤，收票氣勢如虹，短短3日已接獲逾1萬張入票，有望成為今年新盤票王。另一個紅磡樓盤亦錄超額認購逾10倍，將於周二(8日)作首輪銷售。
●油塘親海駅II 3日內收逾1萬張入票
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II加推價單3號，提供128伙，折實平均呎價約14,806元，包括22伙開放式戶、21伙一房戶、70伙兩房戶及15伙三房戶，折實價由290萬至1,058.4萬元，折實呎價約13,085至16,407元。按定價計，最新一批單位市值9.5億元。截至周一(7日)晚上約8時，3日之內累計已迅速接獲逾1萬張入票，按目前已推出的首3張價單共382伙計，暫錄超額認購逾25倍。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH超額認購逾10倍
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周一(7日)公布10日之內，已接獲逾700張入票，按周二(8日)首輪發售60伙計，超額認購逾逾10.6倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，目前所接獲的銷售登記不乏外區客。而樓盤享有便捷的鐵路交通優勢，開則亦迎合年輕上班族及家庭客需求。
●啟德尚‧珒溋四房連家具售3,800萬元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周一(7日)透過招標以3,800萬元沽出1座28樓A室，實用面積1,072方呎四房，附連家具，呎價約35,448元。上述為該盤4日之內所錄的第2宗成交，兩宗交易合共涉及逾8,803.6萬元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,157元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周一(7日)以641.51萬元沽B座22樓B6室，實用面積255方呎，一房間隔，呎價約25,157元。
●大埔白石角University Hill第2B期連天台戶呎價約19,814元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，以招標形式連沽兩伙特色戶，共涉逾1,608.8萬元。當中，優景閣第5座的15樓A8室，實用面積420方呎，兩房間隔，連162方呎天台，以832.17萬元成交，呎價約19,814元。
●將軍澳海茵莊園一房售529萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周一(7日)售出一房單位，為實用面積290方呎的2座16樓C11室，成交價529.2萬，呎價18,248元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶505萬元獲承接
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新招標賣出E座地下15室，實用面積280方呎，一房連衣帽間間隔，連87方呎花園，成交價505萬元，呎價約18,036元。