油塘新盤3日收票1萬有望成今年新盤票王

以平突圍而出的油塘全新盤，收票氣勢如虹，短短3日已接獲逾1萬張入票，有望成為今年新盤票王。另一個紅磡樓盤亦錄超額認購逾10倍，將於周二(8日)作首輪銷售。

●油塘親海駅II 3日內收逾1萬張入票

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH超額認購逾10倍

●啟德尚‧珒溋四房連家具售3,800萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約25,157元

●大埔白石角University Hill第2B期連天台戶呎價約19,814元

●將軍澳海茵莊園一房售529萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶505萬元獲承接