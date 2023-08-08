林嘉麒：內地醫療反腐影響莫輕視

早前投資者才對內地科企監管陰霾慢慢減退，今輪就到醫療領域反腐風暴。國家衞健委聯合國家醫保局在內的9大部門近日召開視頻會議，部署開展為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。會議強調，針對醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和「關鍵少數」，涉及範圍全面且廣闊，可以說是深入醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋治理。

再者，涉及被調整人數眾多，全國已有至少155位醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的兩倍。南方省份的反腐力度整體強於北方，其中廣東、四川反腐強度最大，兩省分別有36位、33位醫院院長、書記被查，兩省合佔全國被查院長總數的約44.5%。北方省份中，山東是反腐通報數量最多的省份，已有11位醫院院長、書記被查。

本周另一個焦點是，內地將於周三公布7月份居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)。值得留意的是，有部分投資者擔心7月CPI或再出現負增長情況，形成「通縮」的憂慮。有機構預測，7月CPI與去年同期比較平均為負0.47%，預測區間為負0.2至1%。

中信証券研究部表示，豬肉月均價格仍在低位徘徊，鮮果、蔬菜價格的高頻數據也錄得較大跌幅，核心CPI預計仍難以恢復至疫情前均值水平。需求不足，經濟倒退，理論認為經濟衰退和蕭條是由於通貨緊縮所引起。7月時，中國人民銀行副行長劉國強曾預視，今年來CPI按年漲幅震盪回落，7月份數據可能繼續下行，主要是需求恢復時間滯後和基數效應導致的階段性現象。再者，內地宏觀經濟算是穩步恢復、廣義貨幣(M2)保持較快增長，與歷史上的典型通縮存在明顯差異。

簡單而言，就算7月份的CPI可能是負增長，也不應此斷定已出現通縮。事實上，只要內地貨幣條件合理適度，居民預期穩定，加上政策效果顯現下，供需缺口將進一步彌合，8月以後的CPI有望逐步上行，並預計全年CPI總體走勢呈「U」形，年內物價水平也極大可能先降後升。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)