道指升407點 油價回吐1%
2023年08月08日 08:54
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●踏入亞洲時段，美匯指數報102.19；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報7.2058；美元兌日圓處142.86；歐元報1.0994，英鎊報1.2775。現貨金價處1,936美元。布油報85.73美元，紐油報82.36美元。比特幣升至29,235美元。道指期貨升7點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約110點。
●道指周一(7日)收市報35,473點，升407點，升幅1.16%。標指收報4,518點，升40點或0.9%；納指收報13,994點，升85點或0.61%。
●英國富時100指數收報7,554點，跌9點，跌幅0.13%。德國DAX指數收報15,950點，跌1點，跌幅0.01%。法國CAC指數收報7,319點，升4點或0.06%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,440點，跌97點。
●8月夜期期指收市報19,412點，跌115點，低水126點，成交16,263張。
●紐約期油收報每桶81.94美元，跌1.06%。倫敦布蘭特期油收報85.34美元，跌1.04%。
●紐約期金收報每安士1,970美元，跌0.3%。
●日本股市早段升超過100點。
●澳洲8月西太平洋消費者信心指數報81，按月跌0.37%。
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