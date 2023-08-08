【Yen價點走？】日圓偏軟　無視日央行暗示干預匯市警告

外媒報道，即使日本央行行長植田和男罕有發出外匯警告，日圓仍繼續走弱。日圓兌每美元最新報143.33，跌0.58%，每百日圓兌5.4484港元。

日央行早前意外地調整孳息率曲線控制(YCC)計劃後，日圓走弱，行長植田和男罕有承認在作出政策決定時考慮貨幣問題。上月植田在政策會議後的新聞發布會上表示，外匯波動是促使日央行讓10年期國債孳息率升至0.5%以上的一個因素，許多日央行觀察人士對此感到驚訝。

分析師指，此立場似乎與日央行過去的溝通方式有矛盾，後者試圖強調貨幣政策完全屬於財政部的職權範圍。通常情況下，日央行只關注日圓走勢可能對經濟和通脹產生的影響。

瑞穗研究與技術高級經濟學家Hiroshi Miyazaki表示，植田進一步表明日央行對貨幣走勢的關注，並似乎在試圖更清晰地傳達訊息，以便向市場參與者發出警告。

現在的問題是，日央行的政策決定是否會更多地受到貨幣走勢的影響。雖然植田發出警告，但上周日圓兌每美元仍跌至143.89的低位，評級機構惠譽下調美國信貸評級後，美國國債孳息率上升令日圓下跌。

東京瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama認為，很多人將植田的言論視為對日圓疲弱的警告，有可能增加央行入市干預匯市的可能性，市場或正測試日央行能夠容忍日圓貶值的程度。