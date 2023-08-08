中國7月出口以美元計按年跌14.5% 進口大降12.4%

中國海關總署統計，按美元計，中國7月出口按年下跌14.5%，為逾3年來最大跌幅，預期下跌13.2%，前值下跌 12.4%；7月進口按年下跌12.4%，預期下跌5.6%，前值為下跌6.8%。

按美元計，今年7月份中國進出口4,829.2億美元，下降13.6%。其中，出口2,817.6億美元，下降14.5%；進口2,011.6億美元，下降12.4%；貿易順差806億美元，收窄19.4%。

按美元計，今年前7個月中國進出口總值3.4萬億美元，下降6.1%。其中，出口1.94萬億美元，下降5%；進口1.46萬億美元，下降7.6%；貿易順差4,895.7億美元，擴大3.5%。

此外，前7個月，中國出口機電產品7.83萬億元人民幣(下同)，增長4.4%，佔出口總值的58.1%。其中，自動數據處理設備及其零部件7,351.5億元，下降19.8%；手機4,623.6億元，下降6.5%；汽車3,837.3億元，增長118.5%。同期，出口勞密產品2.34萬億元，下降2.1%，佔17.4%。其中，服裝及衣着附件6,311.4億元，下降2.1%；紡織品5,460.5億元，下降5.7%；塑料製品4,032.4億元，增長1.5%。