電動車大餅唔易食！中美相繼有初創申請破產

特斯拉(Tesla)及比亞迪的成功，掀起一股電動車初創風，新興車企如雨後春筍。然而，市場競爭激烈加上經濟環境惡化，連龍頭車廠都要減價求存，個別車廠更面臨被市場淘汰。

以美國為例，電動車初創公司Lordstown Motors由於未能得到股東鴻海「泵水」支持營運，6月底已申請破產保護。旗下產品Endurance於今年2月已經停產。至於另一電動車企業Proterra亦於周一(7日)申請破產保護，成為電動車行業中，最新一家因供應鏈限制、需求放緩或資金短缺而破產的企業。

Proterra總部設立於加州，主要生產電動巴士和電池組，為重型車輛提供電池系統等充電解決方案，截至2022年底，該公司的大部分收入來自銷售電動巴士。公司Proterra行政總裁Gareth Joyce表示，公司面臨各種市場和宏觀經濟的逆風，影響了公司有效擴張的能力。Proterra目前的資產及負債在5億至10億美元之間，將繼續正常經營業務，利用現有資本為運營提供資金。

除美國外，全球另一電動車重鎮中國，也有多家車廠先後破產倒閉。其中與「蔚小理」同時起步，成立9年以來合共獲得170億人民幣融資的奇點汽車，在未生產過一部車的情況下，上月遭10位債權人申請破產，很大機會在電動車界消失。

事實上，奇點早前就被爆「造不出車」，僅靠賣軟件維生，後來更傳出大規模欠薪及資不抵債，結果難逃破產厄運。而擁有多年互聯網經驗的奇點CEO沈海寅早前揚言，將會用小米模式打造較Tesla更好的汽車。