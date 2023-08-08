【高盛推介】騰訊下周公布季績 考慮輕微價外購16946
2023年08月08日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股(00700)近期在340港元水平橫行，周一(7日)跌約0.6%，周二(8日)早上繼續下跌。開市隨即失守340元水平，最低見333.4元的半個月低位。現報334.8元，跌約1.9%。騰訊將於下周三(16日)公布今年次季業績，有券商料騰訊今年次季業績表現穩健，料調整後純利達374.1億元人民幣，按年升33%，維持「增持」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五(4日)錄得約2,060萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水沽出，錄得約3.2億元資金淨賣出。
投資者如看好騰訊，認購證方面的輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(16946)。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(17302)。價外選擇可留意低面值騰訊購(16667)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68829)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購(16946)，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.8倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購(17302)，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高敏感度。
騰訊購(16667)，行使價410.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿12.7倍，價外、低面值。
騰訊牛(68829)，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率19.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(65997)，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，遠牛。
騰訊沽(15526)，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊(51126)，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，新上市近熊。
騰訊熊(60762)，收回價380元，行使價382.8元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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