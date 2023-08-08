【高盛推介】港交所落後大市 看反彈留意活躍條款購17063
2023年08月08日 11:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)周一(7日)跌約0.6%，周二(8日)早上繼續下跌。早上低開約1.3%後，早段曾失守310元水平，最低見308.2元的過去一周低位，及後跌幅收窄。現報310.8元，跌約2%，跌幅較大市深。港交所將於下周三(16日)公布今年中期業績，市場料純利介乎62.09億至66.08億元，按年上升28.4%至37.9%，並關注其管理層對營運業務及投資收益的最新指引。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周五(4日)及本周一共錄得約720萬元資金流入後，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(3日)錄得約280萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好港交所，認購證方面的中期輕微價外選擇可留意活躍條款港交購(17063)。價外選擇可留意高槓桿港交購(16668)。貼價選擇可留意高敏感度港交購(18367)。牛證方面可留意港交牛(63192)，與現價有約40元收回距離。
港交購(17063)，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10倍，中期輕微價外、活躍條款。
港交購(16668)，行使價388.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.5倍，價外、高槓桿。
港交購(18367)，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、高敏感度。
港交牛(63192)，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽(17273)，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、低街貨。
港交沽(12128)，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿11.0倍，低面值、高槓桿。
港交熊(53166)，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6/2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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