經絡：放寬按揭後首月　轉按宗數大增5成

金管局於今年7月7日宣布修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，當中最受外界關注為調整自用住宅物業的按揭成數上限，樓價1,500萬元或以下的住宅物業最高可承造7成按揭，樓價1,500萬元以上至3,000萬元的住宅物業最高可承造6成按揭。

根據經絡按揭轉介研究部資料顯示，有關措施推出後的首1個月（7月8日至8月7日），透過經絡按揭轉介申請按揭的客戶當中，涉及新造按揭的佔比為49%，對比放寬措施前1個月（23年6月8日至7月7日）的佔比67%下跌18%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓按市場持續疲弱，放寬逆周期措施暫未見即時效果，隨着經濟逐步復甦，料新措施對樓市幫助的威力將慢慢顯現出來。另外，從經絡新造按揭客戶可看出，選用按揭保險的比例有回落迹象，選用按揭保險的佔比由放寬措施前的27%，下跌4%至放寬措施後的23%，曹表示，銀行可承造的按揭成數上限進一步放寬，使更多客戶不需透過申請按揭保險亦能承造最高七成按揭，省卻保費開支。

反觀，涉及轉按的宗數及佔比則有顯著上升。放寬措施後首1個月，經絡客戶申請轉按的宗數比放寬措施前1個月大增50%。另外，透過經絡客戶申請按揭的客戶當中，涉及轉按的佔比44%，對比放寬措施前1個月為28%。

以樓價劃分，新措施推出後首1個月，轉按申請的個案中，樓價1,000萬元或以下物業的宗數增加47%，樓價介乎1,000萬元以上至1,500萬元物業的宗數增加33%，樓價1,500萬元以上物業的宗數則下跌13%，曹德明表示，轉按申請大幅增加，相信因銀行可承造的按揭成數上限放寬至最高七成，使選用發展商按揭的業主可即時轉按至一般銀行，避免「蜜月期」過後捱貴息。

根據金管局住宅按揭統計調查顯示，上半年轉按貸款額及宗數為357.27億元及8,342宗，比去年同期分別大跌239.35億元或40.1%，及4,994宗或37.4%，曹德明表示，放寬按揭措施推出後，可協助選用發展商按揭的中高價物業買家即時轉按至一般銀行，在轉按誘因增加下，料下半轉按數字將止跌回升，全年跌幅有望收窄至約兩成半。