【最後衝刺】銀色債券明午截購　有乜要注意？

專為「老友記」而設的銀色債券(Silver Bond)明日截止認購，如果有興趣的話，最後衝刺前可先「溫習」以下資訊，把握穩賺良機！

●截止日期

新一批銀色債券將於8月9日下午2時截止認購；要留意，券商截飛時間普遍早一天，如致富證券、輝立証券周二(8日)截票。

●申請門檻

2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

●保證回報

新一批銀債「墊底息」由上一批年的4厘，上調至5厘，每半年派息1次。以入場費1萬元計算，每年收息500元，三年可袋1,500元。

●勿重複認購

長者需要留意銀債不能重複認購，只能透過一間配售機構申請，否則會被取消申請資格。

●不設二手市

今批銀債發行額基本500億元，政府會視乎市場反應提高至多550億元。是次發行設定100萬元最高配發金額，按循環機制配發，即最多可獲發100手。值得留意，銀債不設二手市場，中途退出僅可由指定銀行或券商回購，無法賺取全期利息。

●認購攻略

中國銀行(香港)的個人數字金融產品部副總經理周國昌建議，資金充裕的「老友記」可認購25至30手，以在這次循環配發機制下可獲配發更多手。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，老友記若想「中多啲」，建議每人宜認購10至15手。

【各銀行銀色債券認購豁免優惠】

●滙豐銀行：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費

●中銀香港：認購費用全免

●渣打香港：手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券

●東亞銀行：認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、債券託管費、交收服務費及轉入費

●花旗銀行：認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費、轉出費

●上海商業銀行：認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費

●中信銀行(國際)：手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費

●富邦香港：認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費(至其他銀行)

●大新銀行：認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費

●創興銀行：認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費、債券轉出費

●工銀亞洲：認購手續費、代收利息費、贖回費(到期及提早)、存入費、託管費、轉入費及轉出費

註：詳情請向各銀行查詢