穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級,並預告可能會下調US.Bancorp、紐約梅隆銀行、道富銀行和 Truist Financial Corp.等主要銀行的信用評級。

外媒報道,穆迪發布的一系列報告中表示,隨着融資成本上升、監管資本疲弱以及在辦公室空間需求低迷,商用房地產貸款相關的風險上升等因素,促使此次降級。

評級被下調的公司包括M&T Bank Corp.、Webster Financial Corp.、BOK Financial Corp.、Old National Bancorp、Pinnacle Financial Partners Inc.和Fulton Financial Corp.。