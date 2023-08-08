巴郡無台積電加持股價照新高 做唔到股神 買佢股票一樣贏？

「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡無台積電加持，股價一樣「靚仔」創新高，而且令其身家進身全球富豪榜第5名！？

巴郡第二季經營利潤超出華爾街預期，巴郡B股周一(7日)漲3.6%，至362.58美元，收市價創歷史新高，是自去年11月以來最大升幅，並推動該股突破去年3月創下的歷史新高。此外，巴郡A股也創下收市紀錄，收報551,920美元，升3.4%。

巴菲特持有巴郡15%的股票，根據《福布斯》(Forbes)數據，他的財富因此達到1,215億美元(9,477億港元)，更超越微軟聯合創辦人蓋茨，躋身全球第5名。

Edward Jones分析師Jim Shanahan表示，仍然認為巴郡在多元化的金融投資組合中有吸引力，因為具有防禦性，過去9至12個月中，隨着利率向上，其盈利前景有很大改善，現金餘額又回到創紀錄水平。

有分析師表示，巴郡經營利潤比預期為佳，保險業務表現強勁，包括意外理賠申請減少強化Geico車險，加上固定投資的收益更高，彌補鐵路業務利潤下滑。

瑞銀分析師Brian Meredith給予巴郡「買入」評級，將巴郡A股12個月目標價從608,000美元，上調至621,591美元，稱該股在不確定的宏觀環境中具有吸引力。

Keefe, Bruyette & Woods分析師Meyer Shields將巴郡目標價從545,000美元，上調至565,000美元，評級為「與大市持平」。

作為科技巨頭之外最大的標指股份，巴郡的歷史新高凸顯市場反彈的廣度，以及對美國經濟的樂觀程度。盈透證券分析師Cathy Seifert表示，巴郡是整個經濟、乃至整個市場的一個縮影。