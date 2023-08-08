【步入跌軌】七成大型屋苑估值向下　九龍物業最傷

樓價再次步入跌軌，削弱銀行估價取態。本港20個大型二手屋苑單位的最新估價，佔約七成按月都下挫，而跌幅較大為被新盤鎖死購買力的九龍區項目，其中，長沙灣碧海藍天及牛頭角淘大花園按月估價挫幅達5%或以上，並一同跌返半年前低位。

據滙豐銀行網上資料顯示，上述東網統計的二手屋苑的最新估價趨跌，當中，佔14個比起7月初為低，包括碧海藍天1座高層單位，實用面積約499方呎，估價由上月初約915萬元，下跌約5.9%至最新約861萬元，一個月蒸發約54萬元，為2月初後最低。

香港置業曾家輝表示，包括上述樓盤在內的西九四小龍項目，8月仍未錄得買賣。現時市場焦點集中在新盤市場，二手市況趨向淡靜，放盤業主亦未有大幅減價動作，以致買賣膠着。

至於淘大花園C座高層單位，實用面積約375方呎，估價最新報約594萬元，比起一個月前約625萬元，按月減少約31萬元或約5%，同樣為6個月新低，已連挫兩個月，累跌約5.7%。

新界屋苑則以沙田第一城表現最差，屋苑16座一個實用面積約327方呎的高層戶，估價由上月初約564萬元，下跌約4.1%至本月初約541萬元，亦連跌兩個月，累挫約5.1%。美聯翁凱傑指出，近期租賃市場活躍，有一定持貨能力的業主選擇轉賣為租，令交投未見起色。

至於鴨脷洲海怡半島則為港島區跌幅最大項目，該盤2座高層單位，實用面積約526方呎，最新估價約815萬元，按月減少約3.9%，估價也連續兩個月向下，累跌約6.1%。

其餘估價下挫屋苑，包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、天水圍嘉湖山莊及馬鞍山新港城等，跌幅約0.3至2.8%不等，其中，太古城順安閣低層單位，實用面積約580方呎，最新估價約895萬元，按月雖只挫約0.3%，但已連跌4個月，累積跌幅高約9.4%。另方面，期內有5個屋苑估價上升，漲幅由約0.1至1.1%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明認為，近期市況下滑，8月樓價仍會受壓，銀行估價有機會進一步下調。