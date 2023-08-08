人民幣中間價意外報價兩次　交易員：改價令人產生聯想

中國外匯交易中心周二(8日)公布的人民幣兌美元中間價意外出現兩次報價，引來市場關注，在9時15分報出7.1365元，不過在3分鐘後卻將價格改為7.1565元，較第一次報價低200點子，相比之前一日報價，由微升15點子，變成下跌185點子，令最新的中間價創近四周新低，至於周二中間價較上日下跌185點子，也是6月26日以來最大單日跌幅。

外媒引述一名中資行交易員表示，當局舉動看來不像報錯價；有外資行交易員表示疑惑，稱改價會讓人產生聯想；另一名中資行交易員認為，可以將錯就錯，3分鐘後再改，市場預期都可能有變，讓人懷疑是否之後對即期調整有更大容忍度；另一中資行人士估計，中間價本來就是7.1565，但打成7.1365，最後更改。

馬來亞銀行高級外匯策略師Fiona Lim表示，中間價高於7.15肯定會為美元兌人民幣提供更多上漲空間。

報道指，中國外匯交易中心相關人士表示，以最新報價為準。人民幣兌美元中間價出現兩次報價，料只屬「小插曲」。

中間價調整後，離岸人民幣(CNH)跌幅迅速擴大，盤中曾跌穿7.23關，並創7月19日以來新低；在岸價(CNY)盤中亦大跌逾300點，並下破7.22關，觸及近3周新低。