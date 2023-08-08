親海駅II公布4號價單　周六盡推626伙標準戶

長實執行董事趙國雄表示，希望項目可幫助市民「上車」或「轉車」，並以「好耐未見過咁筍平均價」來形容即將發售的單位。

該集團營業部首席經理郭子威表示，首輪銷售將於紅磡置富都會舉行，截票時間為於周四(10日)晚上8時。

該集團營業經理陳詠慈稱，首輪發售單位包括58伙開放式戶、230伙一房戶、228伙兩房戶，110伙三房戶，折實價290萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。按定價計，首輪銷售單位總市價約46.7億元。

單計最新加推的價單4號，涉及244伙，包括7伙開放式戶、94伙一房戶、71伙兩房戶及72伙三房戶，折實價由294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價由13,085 至16,544元，折實平均呎價14,765元。

發售當日報到時間為上午9時至10時，並將於上午10時20分正式即場抽籤。屆時會分兩輪時段揀樓，率先揀樓的A組買家須購1伙三房或1伙開放式戶，又或任何兩伙單位，上限為4伙。B組則可購1至4伙。