道指期貨跌94點　油價挫逾1%

美匯指數報102.19；港匯見7.8087；離岸人民幣(CNH)報7.2307；美元兌日圓報143.04；歐元處1.0978；英鎊報1.2744。金價報1,932.15美元。油價跌1.2%，布油報84.22美元，紐油處80.9美元。比特幣見29,921美元。道指期貨跌94點。

焦點數據：

20:30 美國6月貿易收支

22:00 美國6月批發庫存

22:00 美國6月批發貿易

-碧桂園稱現流動壓力，未支付兩筆美元債息涉1.7億。

-螞蟻估值勁縮逾7成，傳凱雷及GIC等投資者不參與股票回購。

-華晨中國及新晨動力主席遭廉署調查，股份午後復牌。

-中國7月出口以美元計按年跌14.5%，進口大降12.4%。

-人民幣先跌後回升，離岸價曾穿7.23。

香港經濟：

●美聯調低今年樓市價量預測，再籲政府「撤辣」。

●經絡：放寬按揭後首月，轉按宗數大增5成。

●GUM：7⽉強積⾦⼈均賺6864元，年內回報1.3萬元。

外地經濟：

●英偉達狂飆兩倍！大摩警告美股AI泡沫瀕爆破。

●動盪風險重臨？穆迪降美國10家中小銀行信用評級。

●電動車大餅唔易食！中美相繼有初創申請破產。

●俄烏戰爭代價巨，歐洲企業累計損失高達8500億。

●降低匯率風險！泰國擬推廣使用人民幣等區內貨幣。

●日圓偏軟，無視日央行暗示干預匯市警告。

企業消息：

●美最大肉類食品供應商泰森再關閉4間雞肉工廠。

●軟銀上季蝕4776億日圓，願景基金扭虧為盈。

●巴郡無台積電加持，股價照新高。

●四年兩度換人！Tesla財務總監上周五突辭職。

●上月自爆已清倉，「女股神」改口仍有揸中國股票。