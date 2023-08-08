道指期貨跌94點 油價挫逾1%
2023年08月08日 16:22
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美匯指數報102.19；港匯見7.8087；離岸人民幣(CNH)報7.2307；美元兌日圓報143.04；歐元處1.0978；英鎊報1.2744。金價報1,932.15美元。油價跌1.2%，布油報84.22美元，紐油處80.9美元。比特幣見29,921美元。道指期貨跌94點。
焦點數據：
20:30 美國6月貿易收支
22:00 美國6月批發庫存
22:00 美國6月批發貿易
●港股低開229點後反覆尋底，恒生指數最多挫425點，低見19,112點，收市報19,184點，跌353點或1.81%，貼近50天線(19,185點)。https://reurl.cc/OvNLjr
-碧桂園稱現流動壓力，未支付兩筆美元債息涉1.7億。
-螞蟻估值勁縮逾7成，傳凱雷及GIC等投資者不參與股票回購。
-華晨中國及新晨動力主席遭廉署調查，股份午後復牌。
●中國7月進出口數據遜預期，A股全線向下，其中滬綜指升跌8點或0.25%，收報3,260點，成交3,557.50億元人民幣。https://reurl.cc/aVY8VD
-中國7月出口以美元計按年跌14.5%，進口大降12.4%。
-人民幣先跌後回升，離岸價曾穿7.23。
香港經濟：
●美聯調低今年樓市價量預測，再籲政府「撤辣」。
●經絡：放寬按揭後首月，轉按宗數大增5成。
●GUM：7⽉強積⾦⼈均賺6864元，年內回報1.3萬元。
外地經濟：
●英偉達狂飆兩倍！大摩警告美股AI泡沫瀕爆破。
●動盪風險重臨？穆迪降美國10家中小銀行信用評級。
●電動車大餅唔易食！中美相繼有初創申請破產。
●俄烏戰爭代價巨，歐洲企業累計損失高達8500億。
●降低匯率風險！泰國擬推廣使用人民幣等區內貨幣。
●日圓偏軟，無視日央行暗示干預匯市警告。
企業消息：
●美最大肉類食品供應商泰森再關閉4間雞肉工廠。
●軟銀上季蝕4776億日圓，願景基金扭虧為盈。
●巴郡無台積電加持，股價照新高。
●四年兩度換人！Tesla財務總監上周五突辭職。
●上月自爆已清倉，「女股神」改口仍有揸中國股票。