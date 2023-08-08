美聯調低今年樓市價量預測　再籲政府「撤辣」

樓市走勢未許樂觀，美聯物業於周二(8日)公布全面調低今年樓市價量預測。該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，樓市復甦遜預期，估計今年樓價會升約5%，較年初預測的10%至15%減少5至10個百分點，亦意味今年樓價的高峰期已於上半年出現，並再次呼籲政府「撤辣」。

他續稱，由於經濟增長放緩、加息周期未完及金融市場疲弱等因素影響，今年首7個月的一手及二手表現均強差人意，估計全年一手交投量有約1.4萬宗，涉及1,560億元，分別較年初預期下調12.5%及17.9%。同時，預計全年二手交投量有約4萬宗，涉及3,050億元，亦分別較年初預期減少20%及25.6%。對於發展商低市價推盤，相信會加快樓市尋底，或會使購買力湧現及成交量回升。該行於今年上半年已放棄租用10至20間分行舖位，但同時亦新租用5至6間位置較好的「龍頭舖」。

他建議，政府應放寬壓測幫助市民換樓，寬免外地人來港首次置業需付的三成「辣稅」以及免除15%新住宅印花稅等。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，新盤以低市價推售，並持續出現折讓價。其中，油塘親海駅II以震撼價吸客，預料會使新盤折讓平均幅度由今年第二季的負2.6%，擴大至第三季的負10%，創有紀錄以來的季度最高。新盤低價推售，會對二手樓價構成壓力，預料情況或會維持至年底。

此外，他指，金管局放寬按揭成數後剛「滿月」，比較放寬前後一個月的35個屋苑成交量，出現二手交投不升反跌約13.9%，交投量由173宗減至149宗。