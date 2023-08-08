【產經直播】中國外貿遜預期　港股繼續弱？

人民幣價回落，加上中國7月進出口數據差過預期，港股周二(8日)低開229點後，跌幅一度擴大至425點，低見19,112點，收市跌353點，報19,184點，大市成交1046億元。恒指8月開局至今累跌894點，市底已經轉差？後市會唔會繼續弱？仲可否憧憬內地推出嘅一系刺激經濟政策？

至於中資券商股繼續憧憬國策，早前有傳部分券商正就「T+0」進行內部測試，雖然多家券商指無收過相關信息，券商股周二(8日)個別發展，而板塊近日累積漲幅甚大，仲有幾多上升空間？利好政策一旦落實，仲可否衝高多浸？

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