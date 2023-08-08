【產經直播】中國外貿遜預期 港股繼續弱？
2023年08月08日 16:51
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人民幣價回落，加上中國7月進出口數據差過預期，港股周二(8日)低開229點後，跌幅一度擴大至425點，低見19,112點，收市跌353點，報19,184點，大市成交1046億元。恒指8月開局至今累跌894點，市底已經轉差？後市會唔會繼續弱？仲可否憧憬內地推出嘅一系刺激經濟政策？
滙豐控股(00005)周二(8日)逆市靠穩，摩根大通發表報告，調高滙豐控股評級，由「中性」升至「增持」，並將目標價調高21%，由66元上調至80元。股份仲有得升？
相反有外媒報道，碧桂園(02007)表示，尚未兌付8月6日到期、總計2,250萬美元(約1.755億港元)的兩筆美元債券利息。而集團亦承認有「階段性流動壓力」。碧桂園挫近14%，股份以至內房股要避之則吉？
至於中資券商股繼續憧憬國策，早前有傳部分券商正就「T+0」進行內部測試，雖然多家券商指無收過相關信息，券商股周二(8日)個別發展，而板塊近日累積漲幅甚大，仲有幾多上升空間？利好政策一旦落實，仲可否衝高多浸？
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