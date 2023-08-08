第一太平戴維斯：IPO市場放緩拖累中環商廈租賃需求

第一太平戴維斯最新發表的2023年第二季香港寫字樓租賃市場報告指出，股市低迷，導致商廈租賃需求減弱，而今年上半年首次公開招股(IPO)市場緩慢，僅募集到約178億港元，創下20年來的上半年新低，影響中環寫字樓市場。該行預期，下半年本港商廈租金將會下跌達約5%。

該報告指出，IPO市場下滑，意味投資銀行和證券公司的業務前景不明，尤其是對中環設辦公室的內地公司影響甚大。過去15年來，IPO集資和中環寫字樓租金之間具有相當關連性，而大多數公司因業務前景未明朗和高裝修成本，而對搬遷或擴張持謹慎態度。不過，第二季集資額按季上升約55%，可能預示年底的市場復甦。

報告亦提到，儘管股票市場疲軟，保險行業卻在蓬勃發展。內地人對在香港購買各種保險的持續興趣，令多家保險巨頭能夠在今年第一季錄得滿意的業績，帶動多家保險行業公司進行遷址及擴張。

至於對沖基金行業因受惠於波動的股市，也計劃擴大其辦公室需求，例如，Man GLG在國際金融中心二期新租用4,000方呎空間、富德資產管理公司在同一幢樓內進行了內部搬遷、寶捷思資本市場則在友邦金融中心租用兩層的部分單位。

目前市場上有超過900萬方呎的空置寫字樓面積，展望未來，市場還有750萬方呎的新供應量正在醞釀，當中大部分都是按照最高標準建造的，具有豐富的綠色效能和認證。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，首次公開招股市場緩慢，進一步影響了金融機構的業務前景，令所有地區的寫字樓吸納量速度也趨緩。而該公司香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基預計，2023年下半年的寫字樓租金將下降3%至5%。而該行九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明稱，功能有限的舊寫字樓，需要以更有吸引力的租金配套或支出補貼來爭取企業租戶，或逐步轉變定位，以滿足更多服務行業需求，以提升競爭力。