置富產業：民生商場表現不俗　惟租金未返疫前水平

她說，今年上半年大部分行業續租租金調升率都按年持平或錄少許升幅，又以餐飲、家品表現較佳，期望繼續向好。她又說，為配合疫情後新常態及有見更多市民注重健康，過去一兩年陸續引進運動服裝店舖或者健身室等租戶，健身室由疫情前的僅一家，現已擴至3至4家。集團未來會適當引進這些新行業。

租戶續租率方面，今年上半年續租率77%，低於去年的超過80%，趙指，今年通關後防疫措施放寬後，不論零售或餐飲都希望擴充業務，雖然續租率下跌，但尚算健康，仍在集團7至8成目標之內。她也表示，市民外出旅遊有所增加，不論對商場人流或者商戶銷售又一些影響，旗下大約7成租戶是民生消費相關，相信影響較少。

至於+WOO嘉湖二期分三階段進行的資產增值措施方面，趙說，二期增值措施與集團向來訂立的內部回報率10%目標差不多。第二階段增值措施今年上半年已完成，現時開展最後一階段，料明年上半年完成。而首兩階段大約82%面積已獲承租，亦符合預期。