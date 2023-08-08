銀主走貨！西營盤千萬迷你戶以「4字頭」拍出　5年勁貶52%

有港島住宅半新盤銀主盤僅以「4字頭」拍賣售出，單位近5年前以逾千萬港元買入，是次轉售大幅貶值逾50%，幅度料為近年最誇張。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(8日)拍賣會共售出3項物業，全為銀主盤。包括西營盤瑧蓺高層J室迷你住宅銀主盤，實用面積約221方呎，推拍價410萬元，獲3組買家出價爭購，最後以490萬元賣出，較開價高出80萬元或約19.5%，呎價約22,172元。

該項目近期一個較低層單位以575萬元易手，上述單位最新成交價低逾一成。資料顯示，該單位原業主於2018年以約1,025.2萬元買入，呎價約46,389元，於當年創全港開放式戶呎價新高，現時則大幅貶值約535.2萬元，貶幅達約52.2%。

另一項賣出物業為太子碧柏苑中層B室銀主住宅單位，實用面積約385方呎，開價450萬元，物業最終以480萬元拍出，較開價高約30萬元或約6.7%，成交呎價約12,468元。

同場亦拍出長沙灣一號‧西九龍2樓雙號銀主車位。該車位開價162萬元，限售予項目住宅業主，亦以180萬元拍出，高開價18萬元或約9%。另外，北角城市金庫地庫雙號連租約舖位，屬業主盤，建築面積約112方呎，則於拍賣前以42萬元賣出。