觀塘Bal Residence修改價單　最大減幅達一成

由最新價單可見，上述26個單位原本售價介乎671.2萬至880.3萬元，經調整後，售價降至631萬至801.2萬元，最高折實率維持11.75%不變，折實價由556.86萬至707.06萬元，折實呎價由16,141至20,688元。當中，有兩個單位減幅達10%，包括22樓C室，實用面積341方呎一房，售價由851.7萬減至766.5萬元，折實價為676.44萬元，折實呎價19,837元。

發展商最新指，單位調整後將以「超貼地」價發售。項目入伙紙預計於10月批出，將會送出分別價值6,800港元的家電禮券及米芝蓮星級餐飲禮券 作為業主入伙賀禮。

事實上，該盤於今年2月首推價單1號，56伙折實平均呎價約19,554元。由於銷情慢熱，期後於3月底將27個單位減價5%至9%。現時則再次修改價單，將先前未曾減價的單位售價下調。項目迄今累計賣出7伙，套現4,261.29萬元。