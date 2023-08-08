中國電信：早年已布局AI　冀成為AI算力服務主要提供者

他指，集團在AI布局上，主要「抓算力」，現時在算力基礎設施方面，「2+4+31+X」天翼雲的總體布局、4G算力的體系已完成。至於上月推出大語言模型TeleChat，已在部分領域推廣應用，包括法律、醫療等，未來會

繼續深入研究，認為發展大模型將有助公司更好理解通用大模型，並做得更好，同時預告，幾個月後將有新成果出來。

旗下「天翼雲」上半年收入按年增長63.4%至458.86億元，維持全年收入1,000億元規模目標。 被問到會否考慮分拆雲業務以釋放價值，他表示，在「雲網融合」發展下，現無計劃將雲端及網絡基礎分拆。

中電信上半年移動ARPU按年增長0.4%至46.2元，惟5G ARPU按年下跌7.6%至48.7元。執行董事兼執行副總裁唐珂表示，今年上半年5G ARPU已較去年底回升，下半力將努力維持，力爭全年按年跌幅收窄，強調5G紅利仍然存在。

他指出，多卡、多端、穿戴式設備、老年少年用戶升級等因素，推動移動用戶數量增加，5G套餐平穩發展，而5G用戶上網流量(DOU)亦較4G好，認為已迎來5G時代拐點，在新技術帶動下，仍有空間提速升級，預期紅利期內整體ARPU呈「穩中有升「的態勢。

另外，中國電信以旗下虛擬角色「天翼」主持中期業績發布會。