富邦香港上半年多賺1.21倍　淨息差擴闊至1.57%

富邦銀行(香港)宣布，截至2023年6月30日止首6個月淨溢利為4.49億港元，按年上升1.21倍。該行指，淨溢利上升，主要是由於淨利息收入增加35%及減值虧損大幅下降85%

受淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動，淨利息收入上升35%至9.38億元。市場息率自2022年第四季度以來維持高位，導致資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善超過了存款成本的增幅，淨息差因而由1.27%擴大30點子至1.57%。

平均客戶存款於2023年上半年按年增長13%。非利息收入減少19%至1.83億元，非利息收入對總營運收入比率下降至 16.3%，這主要是由於信貸業務及證券經紀及投資服務收入分別下跌54%及33%。然而，財資市場和信用卡業務收入分別錄得47%及38%的增長。

保險業務收入亦增加6%。營運支出增加13%至5.6億元，同時，營運收入亦錄得21%的增長，令成本對收入比率由 53.5%下降至49.9%。

減值虧損總額下跌85%至2,700萬元，主要由於資產質量改善及全球經濟持續復甦。集團第一及第二階段的貸款減值虧損為1,100萬元，而其他金融工具減值虧損之回撥則為900萬港元。第三階段的貸款減值虧損（扣除壞賬收回後）為2,400 萬元。於2023年6月30日，計及商業票據和銀行同

業貸款的減值貸款比率為 0.49%，減值貸款覆蓋率則為 92.3%。