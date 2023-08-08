富途：港股估值偏低　難預測年底目標價位

港股表現疲弱，富途商業研究總監陳思表示，港股受國際利率變化和中國經濟基本面雙重影響，現時估值偏低，難以預測恒生指數年底目標位，但相信在內地經濟慢慢復甦下，港股估值逐步修復，恒指不會再跌至上半年低位，只會波動上升，偏好本地消費股、高息股，當中推薦行業及營運環境較佳的電訊股。

她提到，雖然中央政府7月推出多項刺激經濟政策方向，但需要時間發揮作用，要再多一至兩個月時間才能評論內地經濟趨勢，至於近期出台多項支持房地產市場的政策，對市場修復程度仍須視乎政策落地、力度及市場信心，但相信房地產市場及整個產業鏈已見底。

她指，內地宏觀經濟漸漸復甦，將為港股帶來上升空間。加上隨着美國結束加息周期，中美利差將逐步收窄，有望吸引資金回流，整體中國資產迎來資金面利好。

另外，市場資金流向日本市場，互聯網券商富途一份報告顯示，2023年上半年，日經225、日經300、日經500指數的關注人數分別錄得12.02倍、27.33倍及15倍增長。富途證券國際(香港)市場部總監余啟輝表示，正評估投資者需要，再審視增設新的投資市場的可行性，包括日本股市。