珀麗灣兩房548萬沽低市價約5%　創年內同類新低

二手樓愈減愈有，馬灣珀麗灣兩房單位，放盤10日，劈價32萬元，以548萬元沽出，低市價約5%，更創同類型單位今年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西半山豐樂閣中高層B室，實用面積約1,367方呎，套三房連工人套間隔，獲外區用家垂青，並以1,750萬元成交，呎價約12,802元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園10座低層F室，實用面積約626方呎，原則兩房已改三房間隔，望海景，叫價1,180萬元，最終以約1,100萬元成交，減幅約6.8%，呎價約17,572元。

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九龍區

●香港置業李品良稱，奧運站浪澄灣3座極高層D室，實用面積約549方呎，兩房間隔，以998萬元放售約10天，議價後減價約35萬元，以963萬元易手，呎價約17,541元。

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新界區

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣22座中層G室，實用面積約532方呎，兩房間隔，開價580萬元，放盤10日，減價32萬元，以548萬元沽出，呎價約10,301元，低市價約5%，成交價創同類型單位今年新低。

●中原張奇瑋表示，東涌海堤灣畔5座高層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，上月開價680萬元，日前遷客遷走，交吉可睇樓，獲買家即睇即還價，翌日業主減價17萬元，即以663萬元成交，呎價約12,255元。

●中原曾日昇稱，青衣灝景灣8座高層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享全海景，上月放盤開價935萬元，經議價後，減價31.2萬元，以903.8萬元沽出，呎價約18,112元，新買家為首置家庭客。

●利嘉閣司徒俊傑指，葵涌公屋葵興邨興樂樓中層4室，實用面積約439方呎，今年5月放盤，未補價第二市場叫價320萬元，累減35萬元，區內家庭客以285萬元購入，低銀行估價約25萬元，呎價約6,492元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門海典軒2座中層E室，實用面積約457方呎，兩房間隔，累減55萬元，獲區內換樓客以595萬元購入自住，呎價約13,020元。

●中原王勤學稱，元朗區8月首周錄約9宗二手買賣，按月跌近六成，采葉庭8座低層G室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價640萬元，減至634萬元沽出，呎價約12,456元。

●中原何偉雄表示，大埔寶馬山7座中層B室，實用面積約565方呎，兩房間隔，放盤時開價約620萬元，議價後以590萬元沽出，呎價約10,442元，新買家為上車客。

●中原黎宗文透露，沙田及大圍區8月暫錄約5宗二手買賣，其中大圍名城2座北翼中層A室套三房戶，實用面積約677方呎，開價約1,260萬元，減至1,170萬元，議價後售1,120萬元，呎價約16,544元，約3年帳面升值約3.7%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區8月錄約12宗二手買賣，較上月同期跌約兩成多，迎海．星灣19座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後售808萬元，呎價約15,812元，新買家為用家。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山海濤居3座低層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，放盤3個月，開價720萬元，減價32萬元，以688萬元獲買家承接，呎價約14,796元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑H座高層5室，實用面積約428方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價475萬元，放盤兩個月，終以468萬元沽出，呎價約10,935元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳慧安園3座低層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，享內園景，以540萬元成交，呎價約13,139元，原業主於1993年以約140.3萬元買入，持貨約30年帳面獲利399.7萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳居屋康盛花園5座高層E室，實用面積約590方呎，兩房間隔，未補價第二市場以435萬元易手，呎價約7,373元，原業主於2014年4月以377萬元購入。

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