美股道指跌逾300點　金融股捱沽、Palantir績後瀉8%

美股周二早段受壓，道指跌319點，報35,153點；標指跌38點，報4,479點；以科技股為主的納指跌168點，報13,826點。

美國高息環境持續，金融條件持續收緊，對中小型銀行經營產生更大壓力。雖然今年初爆發的銀行業倒閉危機暫時已經渡過，但信用評級機構穆迪認為風險有升溫的趨勢，故下調了10家美國中小型銀行的信用評級；又將紐約梅隆、道富等幾家大型銀行列入降級觀察名單。

金融股表現普遍受壓，道富跌3.63%、紐約梅隆銀行跌2.63%、嘉信理財跌2.93%。

穆迪在報告中指出，融資成本上升、潛在的監管資本不足，以及商業房地產貸款相關風險上升，都是促使評級下調的主要壓力因素。該機構寫道：「整體而言，這三大因素降低了許多美國銀行的信用狀況，不過並非所有銀行也是如此。」

穆迪又指出，一些銀行已經抑制了貸款增長，這樣保留了資本，但減緩了貸款組合「向高收益資產轉變的步伐」(因為新批出的貸款利率通常較高)，相當於同時也降低了盈利能力。對於存款集中、無保險存款佔比較高的銀行而言，更容易受到經營壓力的影響，尤其是那些擁有大量定息貸款的銀行。

個股方面，大數據分析平台Palantir公布，截至6月底止收入按年升12.74%至5.33億美元；純利2812.7萬美元，按年由虧轉盈。該公司預期本季收入介乎5.53億至5.57億美元，好過市場預期；並估計今年能夠實現列帳盈利。另外，管理層亦公布了自2020年公司上市以來首次的股票回購計劃，涉及規模為10億美元。Palantir股價挫8.6%。

另外，人造植物肉公司Beyond Meat業績表現同樣差過預期，其股價一度挫逾兩成。