【恒大危機2.0】碧桂園美元債恐違約 內房股遭恐慌拋售
2023年08月08日 21:47
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中國恒大(03333)債務重組計劃有待本月進行表決之際，內地房地產行業上演「恒大危機2.0」，事關民營龍頭房企碧桂園(02007)據報未能如期在周一(7日)支付兩筆美元票據利息，即使設有30日寬限期，已率先被資本市場視作違約，市場對開發商的信心再一次跌至谷底，致令內房股債周二均遭到恐慌式拋售。
碧桂園股價周二報1.13元，跌14.39%；同系碧桂園服務(06098)跌9.67%至8.12元，包辦全日最差藍籌，但兩者分別獲北水淨掃8,966萬元及3億元。碧桂園多筆境內債瀉逾兩成，每面值插穿30元人民幣，其中11月中到期的「19碧地03」挫27.29%。
其他民營房企包括旭輝控股(00884)及龍湖集團(00960)境內債亦下挫，後者股價今日跌4.87%，報17.96元。美銀證券表明，除非有其他重大支持經濟措施推出，否則以目前房地產行業缺乏重大政策寬鬆，可能為行業帶來更大壓力。
涉及碧桂園的兩筆債均在新加坡掛牌，發行規模均為5億美元，分別在2026年2月及2030年8月到期。該企對外發聲明指，公司高度重視債務風險化解，目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。
早前預告上半年錄虧損的碧桂園稱，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。
值得留意的是，與其他內地開發商一樣，碧桂園似乎優先選擇償還境內債，繼早前宣布計劃提前兌付「20碧地02」未回售債券的本金及利息後，旗下廣東騰越建築工程有限公司公布，計劃於本周六兌付「21騰越建築MTN003」的本息8.38億元人民幣。
另一單引起市場憂慮的消息，乃萬達集團高級副總裁劉海波據報被公安機關帶走，或涉及萬達內部反腐。內媒引述消息指，萬達集團還有多人因涉貪腐一併被帶走，惟消息未獲公司證實。
內房債務危機發酵至今，到底孰是孰非？恒隆地產(00101)董事長陳啟宗出席論壇時評論，指過去應該破產的地產商沒有破產，並非是因為他們本領大，而是因為政府幫了很多忙，給他們一次又一次的機會。本來這可以讓地產商有機會「學功課、悔改和轉變心態」，但結果泡沫卻愈吹愈大，所以不要怪政府今天出手，地產商不學功課，後果自負。