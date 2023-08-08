【又要應酬】台積電赴德建晶片廠　預計總投資達854億

世界最大晶片代工商台積電終於宣布會去德國建廠，計劃與歐洲的晶片公司博世、英飛淩及恩智浦響應《歐洲晶片法案》，一同投資位於德國德累斯頓的歐洲半導體製造公司(ESMC)，預計總計投資金額超過100億歐元(約854.73億港元)。

台積電佔70%股份，並負責廠房營運，其餘3家公司各佔10%。由於預期會有補貼和其他集資方式，董事會暫時決議為ESMC投資最多34.99億歐元。滿足完美國又要應酬德國，台積電美股股價周二(8日)早段曾跌2.33%。

台積電稱，ESMC代表12吋晶圓廠興建計劃邁出了重要的一步，支援汽車和工業市場中快速增長的未來產能需求，而最終投資定案尚待政府補貼規模確認後決議。

擬建的晶片廠預計採用台積電28及22納米製程的平面互補金屬氧化物半導體(CMOS)工藝，以及較它先進一代的16及12納米鰭式場效電晶體(FinFET)工藝，月產能約4萬片12吋晶圓，預計創造約2,000個直接的高科技專業工作機會，目標於明年下半年開始興建，2027年底開始生產。

台積電總裁魏哲家表示，這次在德累斯頓的投資展現公司致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面，期待與歐洲人才攜手，將這些創新引入公司的先進矽技術中。