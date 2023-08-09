東方日報B1：華外貿重挫　房企再釀禍

【上月出口降14.5% 3年半最傷】

中國經濟形勢嚴峻！周二(8日)公布的7月份美元計價的進出口惡化程度遠遜預期，反映外貿疲弱的出口按年挫14.5%，創2020年2月後最大單月跌幅；象徵內需不足的進口亦跌12.4%，降幅為半年最大，業界更預警今日出爐的上月居民消費者物價指數(CPI)轉負，恐拖累內地經濟復甦步伐，尤其是多地爆發洪災，料加大內需萎縮壓力，中央或專注防汛救災，刺激經濟只有繼續等待時機。

中央政治局會議雖表明「穩住外貿基本盤」，但海關總署數據顯示，7月出口2,817.6億美元，連跌3個月，進口為2,011.6億美元，延續3月以來跌勢，凸顯外貿籠罩低氣壓，全月貿易順差806億美元，按年擴3.5%，是少數的正面數據。

內地主張的多邊貿易關係，也受地緣政治局勢影響。在主要出口貿易夥伴中，上月對美國出口按年暴跌23.11%，對東盟、歐盟、日本、南韓等出口也錄得雙位數跌幅，惟對俄羅斯出口勁升51.82%，規模達102.8億美元的紀錄新高。中國上月來自美國、日本及東盟的進口，亦有雙位數倒退，但自香港的進口規模卻升67.09%，外貿格局不得不承認轉向。

目前中美貿易角力未減、海外需求不穩，均壓抑內地製造業增速。大華銀行表示，考慮到進出口萎縮較預期嚴重，決定調低全年出口跌幅預測，由3%擴至6%，進口亦料跌7%，較此前的2%跌幅更甚。野村亦預計，內地弱外貿的狀態會延續到年底，也意味內地復甦需要更多時間，主要受到內房業崩壞和出口萎縮雙重打擊。

不過，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭的看法較正面，中國出口不及預期的主因是價格下跌而非數量下降所致。以量來看，出口意外保持強勁，仍高於疫情前水平，經季節性及出口價格調整後，出口量僅按月減1%，尤其是電動汽車、電動汽車電池、可替代綠色能源技術出口表現理想；進口按月錄中單位數跌幅，則反映市場對更廣泛刺激措施有迫切需求。

可惜京津冀近日暴雨成災，乃政府更急需化解危機的另一難題，國常會開會，要求各部門進一步加大抗洪救災支持力度。市場估計，中央目前優先處理災情已屬不容置疑，不排除各部門需加以配合，觀望救經濟措施的氣氛轉趨濃厚，導致滬深兩市總成交額不到8,000億元人民幣，滬綜指收跌0.25%，深成指亦跌0.42%，人民幣匯價亦承壓。可見在當前經濟背景下，要「活躍資本市場，提振投資者信心」變得艱巨。

【碧桂園傳逾期付息 股債遭掟】

涉及碧桂園的兩筆債券均在新加坡掛牌，發行規模均為5億美元，分別在2026年2月及2030年8月到期。該企對外發聲明指，公司高度重視債務風險化解，目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

早前預告上半年錄虧損的碧桂園稱，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。

值得留意的是，與其他內地開發商一樣，碧桂園似乎優先選擇償還境內債，繼早前宣布計劃提前兌付「20碧地02」未回售債券的本金及利息後，旗下廣東騰越建築工程有限公司公布，計劃於本周六兌付「21騰越建築MTN003」的本息8.38億元人民幣。

另一單引起市場憂慮的消息，乃萬達集團高級副總裁劉海波據報被執法機關帶走，或涉及萬達內部反腐。內媒引述消息指，萬達集團還有多人因涉貪腐一併被帶走，惟消息未獲公司證實。

他續指，本來這可以讓地產商有機會「學功課、悔改和轉變心態」，但結果泡沫卻愈吹愈大，所以不要怪政府今天出手，地產商不學功課，後果自負。