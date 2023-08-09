m18講場：WFH時代終結？Zoom要求員工每周兩日辦公室工作

新冠疫情期間，大眾出行受阻，在家工作（Work From Home, WFH）、網上購物、學習、娛樂消遣等大行其道，提供視頻會議平台服務嘅美國上市公司Zoom成為大贏家，大受資金追捧。之不過，隨着全球走出疫情，企業恢復正常運作，網絡活動需求大減，就連Zoom近日都開始要求員工重返辦公室，足證全球WFH風行嘅時代已告一段落。

據報Zoom近期發聲明指，公司現正實施結構化混合方式，住喺辦公室附近嘅員工需要每周現場工作兩天，強調上述模式最有效，又指公司將繼續利用整個平台，讓員工同分散嘅團隊保持聯繫並高效率工作。

事實上，隨着經濟活動復常，市場對Zoom的需求減弱，致令該公司今年首季宣布裁減1,300人，亦即一成半員工，行政級管理團隊下一財年減薪兩成，並放棄2023年財年嘅花紅，一齊勒緊褲頭過緊日子！

老實講，網絡經濟不會因為疫情而過去，WFH能為不同工種提供彈性，亦可以為公司慳到辦公室開支。雖然如今有企業減少WFH嘅做法，但應該不太可能完全取締，尤其係如今乃「搶人才」嘅年代，相信WFH模式仍會一定程度保留喺商界運作。