智庫：美元武器化自損經濟　金磚5國研共同貨幣抗霸權

中國經濟正遇上一系列困難，掌握全球金融霸權的美國亦絕非安枕無憂。澳洲智庫洛伊國際政策研究院（Lowy Institute）的研究員米高‧羅奇（Michael Roach）撰文警告，美國政府把美元「武器化」，以封鎖他國使用美元體系達致政治施壓，勢必催生另一種全球貨幣，「美元主導全球金融可能告終」，屆時美國經濟有受重創之虞。

「BRICS」佔全球GDP逾31%

他指，合稱「BRICS」的5個「金磚國家」（巴俄印中非）本月將會就開發一種期望抗衡美元的貨幣作進一步的討論。對於外界質疑「BRICS」研製出共同貨幣之可行性，羅奇卻認為，5國總人口佔全球逾40%，國內生產總值（GDP）共佔全球31.5%，經濟可以互通有無，不用倚賴美國。就算中國與印度之間有些矛盾，雙方亦有上海合作組織、新發展銀行及亞洲基礎設施投資銀行等平台合作，更重要是石油輸出國組織（OPEC）都與中國發起的「一帶一路」有聯繫、一半成員會已經或申請加入BRICS，而美國跟這些新的地緣政治局勢發展沾不上邊。

當全球對美元的倚賴減少，中央銀行就會開始拋售美元儲備，結果就是過剩的美元供應會導致超級通脹，美國債息抽高，以及美元資產價格暴瀉，這些又會反過來加劇美國的衰落。歷史上帝國與全球儲備貨幣的興衰並非新鮮事，荷蘭和英國都試過，全球秩序無可避免會有巨變。

泰國計劃增加使用人民幣

同樣認為美元有褪色風險的，還有摩根士丹利前亞太區主席史提芬‧羅奇（Stephen Roach），他認同中國希望重塑全球管治體系，美元在全球央行儲備下降，西方的跨國企業想降低倚賴中國的風險，中國及其盟友自然也想減低美元帶來威脅。雖然「去美元化」的憂慮也許被誇大了，惟單從經濟出發，愈來愈多國家希望減少使用美元已是不爭事實。

在東南亞，近期招來不少中資電動車廠布置生產基地的泰國，其央行助理行長馬哈桑達娜（Alisara Mahasandana）表示，泰國打算推廣用人民幣和其他亞洲貨幣進行貿易和投資，指泰銖兌美元的波動性去年以來有所上升，「開創更多工具應對很重要」，潛台詞是減少美元波動對經濟活動的干擾。

PayPal推美元穩定幣PYUSD

她說，泰央行一直與中國、馬來西亞和印尼的央行合作推廣本幣結算，隨着中國逐漸放寬管制，而企業愈益對探索降低匯率風險的其他選項持開放態度，現在人民幣使用愈益廣泛更有可能，就算美元流動性和使用範圍全球最強，也要設法降低外匯風險上升。

事實上，數碼貨幣的興起，亦對美元地位構成挑戰。美國支付巨頭PayPal近日宣布推出美元穩定幣PYUSD，背後將由100%以上的美元現金、美國國債以及現金等價物所支持。美國眾議院金融服務委員會主席Patrick T. McHenry認為，PayPal此舉發出一個明確的信號，就是穩定幣將成為新支付系統的支柱，他呼籲美國國會應盡快完成穩定幣的立法，以保持美國在金融體系的先發優勢，並保護投資者。