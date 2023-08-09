鄭勤龍：恒指短期內阻力不輕

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷澤歸妹》變《山地剝》之中，在《易經》，「澤」和「地」皆為地勢最低處，今「歸妹」卦和「剝」卦帶有「澤」和「地」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示指數在短期內的阻力並不輕。

承接上周預示大市或需時消化始能再上的《澤水困》變《澤雷隨》卦，恒指上周三(2日)在19,902點開市，當日指數忽然急速回吐了約400點，隨後大市反覆上落，最高曾反彈至19,857點，昨日指數下跌了353點，收報19,184點，可說是已應驗了為易經「四大難卦」之一， 代表着受困的「困」卦和引申為失足、墮落的「隨」卦卦象。

「歸妹」卦則是講述商王帝乙為了避免戰事以嫁女和親的典故，雖是有助解決眼前問題，然而畢竟亦只是緩兵之計。故此在大市仍處於風高浪急之際，還是小心平衡風險才可算得上是萬全之策。

「剝」卦的本義為剝落，乃陽退陰進之象，在《易經》，陽氣主上升，而陰氣主下降。因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市在短期內或會出現技術性反彈，但若然貿然入市，所需要承擔的風險仍然不輕。

玄學金融家 鄭勤龍