陳樂怡：炒政策熱度減　港股續調整

內地救市政策未見新意，投資者熱情減退。儘管內房政策吹暖風，但債務危機陰霾時不時引發憂慮，個別房企流動性壓力顯著。與此同時，須關注反腐工作會否由醫藥行業延伸開去，令監管環境再起變數。

另一邊廂，美國經濟續見韌性，更大舉發債，而日本意外調整孳息曲線控制（YCC）政策，美國長債息近日高企。中美息差維持較闊水平，人民幣受壓，利淡中資股表現，港股宜守穩19,000點。

公司近期更新盈喜，將盈利預測由原先估計的9.3億至10.3億元人民幣，上調至11.5億至12.5億元人民幣，主要由於第三方客戶回款情況良好，應收帳款壞帳準備減少，導致信用減值損失大幅下降。此外，國際旅客量穩步復甦，帶動系統處理量增長，上半年盈利較去年同期明顯改善，預計下半年仍有較大的改善空間，值得留意。

展望未來，人工智能（AI）高速發展將會大幅增加對集團伺服器及儲存設備的需求。聯想將推出AI手提電腦，其市場反應值得留意，或可帶動個人電腦的更新換代需求。估值上，聯想現價對應2024財年預測市盈率8.7倍，低於5年平均水平，上望目標為10元，支持位7.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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