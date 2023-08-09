廖嘉豪：新興市場股票機遇再現

全球增長低於長期趨勢均值，但經濟面臨的風險似乎更加平衡，或有利新興市場。新興市場的通脹壓力相對溫和，為央行減息鋪路，利好當地股市。新興市場明年每股盈利升幅應比成熟市場更高，但整體估值對比成熟市場仍有折讓，整體風險回報平衡似乎對投資者更有利。

新興國家通脹壓力較小，尤其與成熟經濟體相比，為今年新興國家央行減息奠定基礎。減息過去對新興市場股市是一項利好信號，股市往往在貨幣政策開始寬鬆後反彈。通脹放緩或可支持終端需求，有利台灣製造業股份。大宗商品價格下降利好利潤率回升，尤其對印度消費必需品和汽車行業有利。

新興股市目前比環球市場相對便宜，MSCI新興市場指數最新市盈率僅約13倍，比整體成熟市場指數低約28%。亞洲新興市場在新興市場中估值最高，約14倍，其次是中東非洲約11倍和拉丁美洲約9倍。新興市場的市帳率估值更低，比成熟市場折讓近45%。雖然過去5年及今年的每股盈利增長普遍落後主要成熟市場，但明年將比其他市場增長更快，市場預計MSCI新興市場每股盈利今年收縮6%，但明年增長19%。

相比之下，成熟市場今、明兩年每股盈利增長預測分別為0%和10%。印度和中國股票今年的每股盈利應會穩健增長，繼過去幾年大幅衰退後，中國股票每股盈利應會增長15%，南韓和智利股票每股盈利今年或下降30至40%，在2024年實現反彈，印度和中國的強勢抵銷南韓及巴西的疲軟。新興市場與其他主要地區相比的風險回報平衡更佳，還可能受惠弱美元、減息和中國復甦。

從倉位和資金流看，新興市場倉位不如成熟市場般極端樂觀。儘管近幾個月流入成熟市場基金的資金強勁，但上半年新興市場股票基金的流入規模比成熟市場高。MSCI新興市場的期貨倉位為淨長倉，但沒有如美國或日本般極端地看好，可能意味平倉風險較小。股票投資者對中國的倉位為淨短倉，與大多數主要市場成鮮明對比。

不過，近期新興市場資金流主要流入中國股票基金，中國重新開放後緩慢復甦仍是主要風險，但估值低廉和淡倉為主代表中國股市的風險回報平衡或更有利。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪