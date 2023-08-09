道指跌158點　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.49；港匯見7.8141；離岸人民幣(CNH)報7.2411；美元兌日圓處143.32；歐元報1.0964，英鎊報1.2744。現貨金價處1,925美元。布油報85.97美元，紐油報82.68美元。比特幣升至29,805美元。道指期貨跌17點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約100點。

●道指周二(8日)曾瀉465點，收市報35,314點，跌158點或0.45%。標指收報4,499點，跌19點或0.42%；納指收報13,884點，跌110點或0.79%。

●英國富時100指數收報7,527點，跌27點，跌幅0.36%。德國DAX指數收報15,774點，跌175點，跌幅1.1%。法國CAC指數收報7,269點，跌50點或0.69%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,044點，跌139點。

●8月夜期期指收市報19,084點，跌56點，低水100點，成交18,193張。

●紐約期油收報每桶82.92美元，升1.2%。倫敦布蘭特期油收報86.17美元，升約1%。

●紐約期金收報每安士1,930.8美元，跌0.51%。

●日本股市早段跌近100點。

●穆迪下調10家美國中小型銀行信用評級，部分大銀行列入降級觀察名單。

●美國能源信息署(EIA)預期，美國今、明兩年原油產量將創新高，並上調布油價格預測。

●共享辦公龍頭WeWork表示，嚴重懷疑公司能否繼續經營，股價盤後暴跌超過30%。

●英偉達推出超級晶片GH200 Grace，內存增3.5倍，帶寬增3倍。

●意大利宣布，對銀行今年因為利率上升而獲得的額外超額盈利，徵收40%「暴利稅」，將用於減稅及為按揭貸款人士提供財政支持。

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