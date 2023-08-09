中國7月CPI按年跌0.3%　近兩年半首現通縮

國家統計局公布，中國7月全國居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，為2021年2月以來首次出現通縮，惟相比市場預期下跌0.4%，情況已較理想。

統計局城市司首席統計師董莉娟表示，總體而言，CPI按年回落是階段性的。下階段隨着內地經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

7月全國居民消費價格按年下跌0.3%，其中城市下降0.2%；農村下降0.6%。食品價格下降1.7%；非食品價格持平；消費品價格下降1.3%，服務價格上漲1.2%。1至7月平均全國居民消費價格按年上漲0.5%。

7月份，食品菸酒類價格按年下降0.5%，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，畜肉類價格下降14%，影響CPI下降約0.48個百分點，其中豬肉價格下降26%，影響CPI下降約0.41個百分點；鮮菜價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；鮮果價格上漲5%，影響CPI上漲約0.1個百分點；水產品價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.01個百分點；糧食價格上漲0.3%，影響CPI上漲約0.01個百分點。

7月份CPI按月上漲0.2%。其中城市上漲0.3%，農村持平；食品價格下降1.0%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.8%。

此外，中國7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌4.4%，預期跌4%，前值跌5.4%；按月下降0.5%。1至7月PPI按年下降3.2%，工業生產者購進價格下降3.5%。