張智威：港股難逃拉鋸局面 理想汽車呢個價位可吸...
2023年08月09日 10:59
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張智威
隔晚反映中概股走勢的金龍中國指數跌逾2%，而且人民幣匯價偏軟，不過信誠證券聯席董事張智威預期，港股短線能守穩19,000點關，至於後市會如何走，他列出了幾項左右大市的因素，包括人民幣走勢、國策及內房債務危機等，並指出國策方面要有更明確和具體的細節，才能撐得起經濟。
另外，張更提到市場正出現「兩股拉力」的情況，一方面內銀股因內地或將下調貸款利率而受影響，另一方面內險股又受內地水災困擾，加上內房債務危機再現，故恒指難企穩兩萬關，料續於約19,000點至20,000點之間拉鋸。
「造車新勢力」之一理想汽車(02015)公布業績，第二季收入286.5億元人民幣(下同)，按年升2.28倍；淨利潤22.93億元，而去年同期蝕6.17億元。理想周三(9日)股價大幅低開，張解釋，主因股份股價在業績前已經炒上，累積升幅大，導致業績「見光死」。不過，他認為理想成績不俗，加上被多間大行睇好，若股價能回落至150港元，便可考慮吸納作中長線部署。
同時，中國電信(00728)亦公布業績，上半年公司股東應佔利潤201.53億元，按年升10.17%，每股基本盈利0.22元，中期股息每股0.1432元，按年增加19.33%。張指出，中電信業績對辦，無特別驚喜，公司亦無計劃將雲端及網絡基礎分拆，因此股份股價無特別大變動，相信日後股價亦不會大上大落。他表示，中電信預期周息率為6.5厘，可考慮作長線收息部署。