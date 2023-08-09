張智威：港股難逃拉鋸局面　理想汽車呢個價位可吸...

隔晚反映中概股走勢的金龍中國指數跌逾2%，而且人民幣匯價偏軟，不過信誠證券聯席董事張智威預期，港股短線能守穩19,000點關，至於後市會如何走，他列出了幾項左右大市的因素，包括人民幣走勢、國策及內房債務危機等，並指出國策方面要有更明確和具體的細節，才能撐得起經濟。

另外，張更提到市場正出現「兩股拉力」的情況，一方面內銀股因內地或將下調貸款利率而受影響，另一方面內險股又受內地水災困擾，加上內房債務危機再現，故恒指難企穩兩萬關，料續於約19,000點至20,000點之間拉鋸。