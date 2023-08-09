【高盛推介】美團獲北水吸納 可吼低街貨購證15143
2023年08月09日 12:35
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)昨日跌約3.2%，守穩在140港元水平收市，今早則低開見137.6元的近兩周低位後跌幅收窄，並曾出現反彈，最高見141.4元。現報139.3元，跌約0.5%。有券商料美團今年次季總收入達667.7億元人民幣，按年增長31.1%，並料今年第三季的到店、酒店和旅遊業務，於暑假期間將受惠於旅遊及線下服務需求持續回升。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。至於港股通資金流向，美團於昨日獲北水轉向吸納，錄得少量資金淨買入。
美團購(15143)，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.1倍，輕微價外、低面值、低街貨。
美團購(18056)，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、高敏感度。
美團牛(69131)，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比5.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽(15730)，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、7隻相近條款產品中最高槓桿。
美團沽(17106)，行使價126.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，輕微價外。
美團熊(52937)，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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