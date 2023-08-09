國泰：機票價格或明年下降　暫無派息時間表

另外，她又指，今年各地通關後，對機票需求強勁，並高於供應。該企將會盡快增加運力，現計劃國泰和香港快運兩個品牌的客運運力由目前約疫情前的60%，在今年底前回復至70%，明年計劃回復至100%。她估計，在所有航空公司都一起增加運力的話，估計會有更多正常化價錢的機票會在市場出現，國泰亦會確保旗下票價具競爭力。

國泰上半年雖錄得盈利，但因為未完全贖回政府的優先股以至未向股東派發股息。行政總裁林紹波表示，公司仍在疫後重建的初期，派發普通股股息會再審視之後的營運表現，看情況決定，暫時沒有派息的時間表。此外，暫時見到暑假期間的訂位表現非常理想。

機隊管理方面，除了已宣布的購買新飛機，營運及航空服務總裁麥皓雲表示，截至6月底，集團有25架飛機停泊在澳洲，今年內會召回其中19架，餘下的5架之中，會有4架明年陸續召回，餘下一架將會退役。又指不會需要租用飛機服務。

在招聘方面，麥稱，收到來自香港約5,000個機組人員的申請，其中會招聘600人，包括要滿足外港如新加坡、泰國曼谷的需求。集團於內地亦招聘，首兩周有2,000人申請，目標會從內地聘請200至300人。機師方面，已招聘300人，完成招聘目標300人的一半，並且是第一次在內地招聘機師，有幾百名申請人。地勤方面，集團會申請政府輸入專才計劃，期望招聘1,000人解決香港機場地勤壓力，有信心可滿足今明兩年的運力目標。

至於被問到內地經濟數據放緩，會否對國泰構成影響。林紹波表示，非常重視內地市場，亦會關注內地經濟數據。目前所見，由於內地對外的國際航班仍然恢復得慢，不少內地人需要經香港進出內地和海外，帶動了對機票的需求，他相信有關趨勢在下半年仍會持續。